Reggie Gregory kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Reggie Gregory Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Reggie Gregory adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Reggie Gregory Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Reggie Gregory {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. İngiltere uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Reggie Gregory Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Chelmsford City futbol takımında oynamaktadır. Chelmsford City takımına - tarihinde katılmıştır. Reggie Gregory'nin Chelmsford City ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Reggie Gregory Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Reggie Gregory Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Reggie Gregory şuan Chelmsford City takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.
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