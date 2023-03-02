Reggie Young kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Reggie Young Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Reggie Young adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Reggie Young Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Reggie Young 10 Mart 1999 tarihinde doğmuştur. İngiltere uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Reggie Young Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Farnborough FC futbol takımında oynamaktadır. Farnborough FC takımına 2 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Reggie Young'nin Farnborough FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Reggie Young Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Reggie Young futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2017 yılında Kulüpsüz
1 Ekim 2017 yılında Woking FC U18
23 Mart 2018 yılında Woking
26 Ekim 2018 yılında Farnborough
27 Nisan 2019 yılında Woking
9 Ağustos 2019 yılında Farnborough
17 Temmuz 2020 yılında Hemel
16 Temmuz 2021 yılında Farnborough
1 Ocak 2022 yılında Hemel
2 Ocak 2022 yılında Farnborough
Reggie Young Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Reggie Young şuan Farnborough FC takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?FC Fulham, AFC Wimbledon
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.