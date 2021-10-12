Regresyon ne demek, TDK'ya göre Regresyon kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Regresyon ne demek? Regresyon TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi regresyon kelimesi. Peki regresyon ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre regresyon nedir, regresyon kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

REGRESYON NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Regresyon kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Regresyon kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre regresyon kelimesi anlamı şu şekildedir:

- İki veya daha çok değişken arasında doğrusal bir ilişki olup olmadığının bulunması ve bu doğrusal ilişkinin bir doğrusal denklemle nasıl ifade edildiğinin gösterilmesi

