Regülatör Montajcısı (Oto Gaz Sistemleri) Maaşı Ne Kadar? 2021 Regülatör Montajcısı Maaşları, İş İlanları

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Regülatör Montajcısı (Oto Gaz Sistemleri) Tanımı; VERİGİRİŞİ

Regülatör Montajcısı (Oto Gaz Sistemleri) Maaşı Ne Kadar? 2021 Regülatör Montajcısı (Oto Gaz Sistemleri) Maaşları

Regülatör Montajcısı (Oto Gaz Sistemleri) maaşı ortalama aylık 3250 - TL’dir. En düşük Regülatör Montajcısı (Oto Gaz Sistemleri) maaşı 3000 -TL, En yüksek ise 3500 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Regülatör Montajcısı (Oto Gaz Sistemleri) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Regülatör Montajcısı (Oto Gaz Sistemleri) Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

İlköğretim

Regülatör Montajcısı (Oto Gaz Sistemleri) Ne İş Yapar?

a) Regülatör parçalarını birbirine monte etmek üzere işlem sırasına göre çalışma tezgahına koymak,

a) Gaz girişi ve ayarını sağlayan mandalları regülatör içerisine monte etmek,

b) Su ve gaz sızmalarını önleyici plastik diyaframı ve diğer parçaları monte etmek,

c) Regülatörün dış kısmına su ve gaz girişi dirsekleri monte etmek,

d) İç parçalar takıldıktan sonra arka kapağı monte etmek ve vidalarla sağlamlaştırmak,

e) Montajı yapılan parçaların kontrolünü yapmak,

f) İşlemi biten regülatörleri ilgili bölüme göndermek,

Regülatör Montajcısı (Oto Gaz Sistemleri) Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Montajcılar

Meslek Grubu :

Montajcılar

Regülatör Montajcısı (Oto Gaz Sistemleri) Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Regülatör Montajcısı (Oto Gaz Sistemleri) mesleğinin meslek kodu 8211.17 olarak belirlenmiştir

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