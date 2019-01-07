Reishi mantarı nedir? Faydaları nelerdir?

Ölümsüzlük mantarı olarak bilinen bu şirin mantarın insan sağlığına birçok faydası bulunmaktadır. Migren, tansiyon gibi hastalıklara şifa olan reishi mantarının faydalarını sizler için araştırdık. Reishi mantarı uzun zamandır büyük ilgi toplayan, kahvelerden anti-aging kremlerine karşı bir çok ürünün içerisinde bulunan bir bitkidir. Peki reishi mantarı nedir? Reishi mantarının faydaları nelerdir?

REİSHİ MANTARI NEDİR?

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yaşayan İlyas Mat, 2012 yılından bu yana aradığı 'ölümsüzlük mantarı' olarak anılan reishi mantarını ormanlık alanda buldu. 2012 yılında yayınlanan bir haberi okuduğunu ve o günden bu yana 4 yıldır ormanlık alanlarda arama yaptığını ifade eden Mat, kendisine ait dağ evi yolu üzerinde mantarı bulduğunu söyledi. Mat, “2012 yılında okuduğum bir haberde bir öğretmenin Zonguldak dağlarında reishi mantarı bulduğunu okumuştum. Bu Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi tarafından tescillenmiş bir üründü. Haberi okuduktan sonra çevremde de var mıdır diye o gün bugündür arıyordum. Dağları alt üst ettik ama her gün gelip geçtiğim yol üzerindeki kütükte buldum. Artık bizim dağlarımızda da bu reishi mantarı olduğunu da tescillemiş olduk” dedi.

REİSHİ TOHUMUNUN FAYDALARI NELERDİR?

Bağışıklık Sistemini Güçlendirir

Reishi mantarı, bağışıklık sisteminizin ne kadar güçlü olduğuna bakmaksızın, bağışıklık sisteminizi daha da güçlendirir. Bu mantar içerisinde bulunan polisakkaritler kemiklerinizin içerisinde bulunan DNA ve RNA’ları ve B hücrelerinin üretimini arttırır. T hücrelerinin yanı sıra B hücreleri de bağışıklık sisteminizin çalışmasında oldukça önemlidir. Bağışıklık sisteminizi güçlendirdiği gibi kronik hastalıklardan kurtulmanızı da sağlar.

Karaciğeri Toksinlerden Arındırır ve Güçlendirir

Reishi mantarı, karaciğerinizi yenilemede çok başarılıdır. Bu bitki içerisinde bulunan birçok içerik karaciğerinizi toksinlerden arındırır ve yeniler. Bu sayede serbest radikal aktiviteler azalır ve hücre yenilenmesi başlar. Bu mantar ayrıca yararlı yağ asitlerinin ve safranın daha iyi işlenmesini sağlayarak kimyasallardan arınmayı kolaylaştırır. Ayrıca kronik hepatit hastalığından da daha hızlı kurtulmanızı sağlayabilir.

Enerji Verir, Stresi Giderir

Yapılan araştırmalar bu bitkinin genel enerjinizi arttırıp, stresle daha kolay başa çıkmanızı sağladığını kanıtlamıştır. Metabolizma hızınızı normale çekerek her zaman sakin kalmanızı sağlar. Fakat bu özelliklerden faydalanmak için mantar küçük miktarda tüketilmelidir çünkü fazla alındığında uyuyamama gibi sorunlara neden olabilir.

Kanser ve Tümör Önleyici Özelliklere Sahiptir

Japonyadaki doktorlar kanser hastalarına radyasyon ve kanser önleyici ilaçların yanında bu mantarı da kullanmalarını önermektedirler. Yapılan araştırmalar sonucunda bu mantarın kemoterapi ve radyasyonun yan etkilerini azalttığı gibi tümör ve kanser hücrelerinin büyümesini önlediğini de kanıtlanmıştır. Bağışıklık sistemi düzenleyici özellikleri sayesinde de daha hızlı iyileşme sağlar.

Depresyonla Savaşır

Bu mantarın çok bilinen ve etkili akıl sağlığı düzenleyici etkileri vardır. Ruh hali düzenleyici özellikleri sayesinde bu bitki çok yaygın olarak antidepresan ilaçlar sonrasında kullanıma sahiptir. Asabiyeti ve kaygıyı azaltır, zihni sakinleştirir, vücudu rahatlatır ve depresyondan kurtulmanıza yardımcı olur.

Alerjileri Önler

Japon bilim adamlarının yaptıkları araştırmalara göre bu mantar doğal bir antihistamin görevi görmektedir. Bazı alerjilere ve anaflaktik şoka girdiğinizde salgılanan histaminlerin, salgılanmasını önler. Bu yüzden alerjileri önleme yöntemleri arasında oldukça yaygın olarak kullanılmaktadır.

Fazla Kilolarınızdan Kurtulmanıza Yardımcı Olur

Obezite ve fazla kilolu olmak yavaş metabolizma sonucunda oluşan sorunlardır. Metabolizma hızınız ne kadar yüksekse o kadar fazla miktarda yağ yakarsınız. Bu mantarı az miktarda kullanmak, metabolizma hızınızı arttırıp, tekrar almamak üzere kilolarınızdan kurtulmanızı sağlar.

Solunum Sisteminizi Destekler

Reishi mantarının solunum sisteminiz üzerinde pozitif etkileri vardır. Grip, öksürük, astım, sinüzit gibi solunum yolu şikayeti olan insanlarda bu bitki çok işe yaramaktadır.

Kalp ve Damar Sağlığını Geliştirir

Kan basıncını düşüren etkileri sayesinde bu bitki kalp sağlığınızı korumada oldukça başarılıdır. Ayrıca kandaki kolestrol seviyesini düşürmeye de yardımcı olur. Bu bitki gerekli miktarda kullanıldığı sürece felç ve damarda yağ bağlaması gibi kalp ve damar sağlığınızı etkileyen hastalıklardan korunmanızı sağlar.

İtihap Etkilerini Azaltır

Çoğu zaman iltihap sebebiyle çok büyük acılar yaşanabilir. Eklem yangısı ve sinir ağrısı bu iltihap çeşitlerine örnek olarak verilebilir. Yapılan araştırmalar, bu mantar kullanılarak iltihaplar sebebiyle yaşanan acı miktarının düşürülebileceğini kanıtlamıştır.

Reishi Mantarının Cilde Faydaları

Erken Yaşlanmayı Yavaşlatır

Reishi mantarı enfeksiyon önleyici ve alerji önleyici özellikler barındırır. Bu iki sistem birlikte çalışıp bağışıklık sisteminizi güçlendirip, kan dolaşım hızınızı arttırır. Güçlü bir bağışıklık sistemi ise vücudunuzda oluşan serbest radikal aktiviteleri azaltarak, kırışık, cilt sarkması gibi yaşlılık belirtilerinin oluşmasını önler. Kan dolaşımının hızlı olması cildinizin elastisitesini arttırır ve cildinizin kırışmasını önleyerek daha sağlıklı, temiz ve genç bir yüze sahip olmanızı sağlar.

Cilt Problemlerini Önler

Yapılan birçok araştırma sonucunda bu mantarların, yaralar, güneş yanıkları, kızarıklıklar ve böcek ısırıkları gibi birçok cilt problemine karşı faydaları olduğu bulunmuştur. Bu mantarın antihistaminik, enfeksiyon ve bakteri önleyici ve alerji önleyici etkileri bir arada çalıştığı zaman bağışıklık sisteminiz güçlenir ve kan dolaşımınız hızlanır. Bu sayede söz konusu mantar bu problemlerin önlenmesinde ve tedavisinde oldukça başarılıdır.

Reishi Mantarının Saçlara Faydaları

Erken Saç Dökülmesini ve Kelleşmeyi Önler

Bu bitki eski Çin zamanlarında geleneksel bir saç dökülmesi önleyici olarak kullanılmaktaydı. Reishi mantarını diğer saç dökülmesi önleyici bitkilerle karıştırdığınızda çok güçlü bir saç dökülmesini önleyici karışım elde edebilirsiniz.

Saç Uzama Hızını Arttırır

Bu mantarın iltihap önleyici özellikleri, kan dolaşım hızını arttırır. Ayrıca antioksidanlarla doludur. Bütün bu özellikleri birlikte çalışarak saç foliküllerini güçlendirir. Bu sayede saç uzama hızınız artar.

Saç Rengini Korur

Bu bitkiyi kullanarak saçlarınızın rengini koruyup, erken yaşta beyazlamasının önüne geçebilirsiniz. Eski Çin ve Japon geleneksel tedavi yöntemlerinde bu bitki saçların erken yaşta beyazlamasını önlemek için kullanılmaktaydı. Dolaşım sistemindeki pozitif etkileri sayesinde bu mantar saçlarınızın rengini korumaya yardımcı olur.

REİSHİ MANTARININ ZARARLARI NELERDİR?

Reishi mantarı bazı kişilerde şu yan etkilere neden olabilir;

Baş dönmesi

Ciltte döküntü

Ağız kuruluğu

Burun kanaması

Mide ağrısı

Boğaz kuruluğu

