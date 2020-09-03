Rejim karşıtı gösterilere katılan İranlı güreşçi Navid Afkari'ye idam cezası verildi

Ülkesinde 2018 yılında rejim karşıtı gösterilere katıldığı için tutuklanan ve davası süren güreşçi Navid Afkari için karar verildi. İran Yüksek Mahkemesi, Afkari'yi iki kez idam cezasına çarptırdı. Kardeşlerinin de hapis cezasına çarptırıldığı öğrenildi.

AFKARİ'NİN KARDEŞLERİNE DE HAPİS CEZASI VERİLDİ

Kardeşlere yakın bir kaynak, sabıka kaydı olmayan güreş şampiyonu Navid ile kardeşlerinin protestolara katıldığını 'bu nedenle yargı, üç kardeşin de katılımını bir grubun organizasyonu olarak kabul ettiğini' söyledi.

Iran International, Navid ve Vahid Afkari'nin itirafta bulunmak için ağır işkence gördüklerini bildirdi.

ABD hükümeti, "Hamaney'in haydutlarının Navid'e sahte suçları itiraf ettirene kadar işkence yaptığını" iddia ederek benzer iddialarda bulundu.

Farsça verilen demeçte, "Navid'in insanlık onurunu çiğnemekten memnun olmayanlar şimdi onu ölüm cezasına çarptırdılar" dedi.

İki kez şampiyon olan İranlı güreşçi Navid Afkari, 2018 yılında rejim karşıtı gösterilere katılan Afkari idam cezasına çarptırıldı. Navid Afkari'nin idam cezasına çarptırılmasının gerekçesi olarak 2018 yılında rejim karşıtı gösterilere katılmasının gösterildiği iddia edildi. Afkari ailesine yakın bir kaynak, başarılı güreşçinin iki kez idam, 6 yıl hapis ve kırbaç cezası aldığını, Afkari'ye idam cezasının neden iki kez verildiğine dair ise kimsenin bilgisi olmadığını söyledi.

İran Yüksek Mahkemesi verilen kararları onarken, aynı gösterilere katılan Afkari'nin kardeşlerinden Vahid 54, Habi ise 27 yıl hapis cezası aldı.