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Rejisör ne demek, TDK'ya göre Rejisör kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Rejisör kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Rejisör ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Rejisör nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Rejisör kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Rejisör ne demek, TDK'ya göre Rejisör kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Rejisör ne demek? Rejisör TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi rejisör kelimesi. Peki rejisör ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre rejisör nedir, rejisör kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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REJİSÖR NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Rejisör kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Rejisör kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre rejisör kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Yönetmen

REJİSÖR CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Kimi rejisörler ise çeşitli oyunlarının kahramanları hakkında kendisinden ayrıntılı bilgiler istiyorlardı.

REJİSÖR KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- başrejisör

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