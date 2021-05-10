Reklam Tabelacı, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu : 7316.15

Meslek Adı : Reklam Tabelacı

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu : Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar



Meslek Alt Ana Grubu : El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar



Meslek Grubu : El Sanatları Çalışanları



Meslek Birim Grubu : Tabela Yazıcılar, Dekoratif Boyacılar, Gravürcüler Ve Oymacılar (Asitle)



Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri

Meslek Tanımı

Bir hizmet veya bir ürünün geniş halk kitlelerine duyurulması amacıyla üzerinde tanıtıcı, açıklayıcı yazı ve şekiller bulunan farklı tip ve modeldeki tabelâ, plaket, damga, serigrafi baskı ve dijital baskı ile ilgili işlemleri yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Reklam Tabelacısı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Teknik resim standartlarına uygun olarak iki boyutlu çizim imalât/yapım resmi ve montaj resmi çizimi yapmak,

b) Değişik tiplerdeki tabelâ yapım yöntemleri ile folyo kesme ve ölçme yaparak imalât ve montajını yapmak,

c) Çeşitli tekniklerde plaket ve damga imalâtı yapmak,

d) Müşterinin istekleri doğrultusunda uygun malzemeleri kullanarak farklı boyama yöntemleri ile boya hazırlamak ve boyamak,

e) Müşterinin istekleri doğrultusunda tabela aydınlatması işlemlerini yapmak

vb. görev ve işlemleri yerine getiri

Reklam Tabelacı Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Endüstriyel Bitkiler Yetiştirme Teknikeri mesleği için “3142.56” kod olarak kullanılır iken Nesne Tabanlı Programlamacı mesleği için “7422.16” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Reklam Tabelacı Meslek Kodu “7316.15” olarak belirlenmiştir.

İŞKUR Meslek Kodlarının sıralı tam listesi için tıklayın