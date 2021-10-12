Rekreasyon Alanı ne demek, TDK'ya göre Rekreasyon Alanı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Rekreasyon alanı ne demek? Rekreasyon alanı TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi rekreasyon alanı kelimesi. Peki rekreasyon alanı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre rekreasyon alanı nedir, rekreasyon alanı kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

REKREASYON ALANI NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Rekreasyon alanı kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre rekreasyon alanı kelimesi anlamı şu şekildedir:

- İnsanların boş zamanlarında, eğlence ve spor amacı ile gönüllü olarak etkinlik yapabilecekleri yer

- İnsanların eğlenme, dinlenme amacıyla kullanabilecekleri bir duruma getirilen yer

