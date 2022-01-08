Rektör ne demek, TDK'ya göre Rektör kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Rektör ne demek? Rektör TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi rektör kelimesi. Peki rektör ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre rektör nedir, rektör kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

REKTÖR NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Rektör kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Rektör kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre rektör kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Üniversitenin tüzel kişiliğini temsil eden, yönetimden, eğitim ve öğretimin düzenli yürütülmesinden sorumlu profesör



REKTÖR KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- rektör yardımcısı

