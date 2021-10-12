Remi ne demek, TDK'ya göre Remi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Remi ne demek? Remi TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi remi kelimesi. Peki remi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre remi nedir, remi kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

REMİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Remi kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Remi kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre remi kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Genellikle dört kişi arasında elli kâğıtlık bir deste ve iki jokerle oynanan bir iskambil oyunu

