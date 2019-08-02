Remzi Bircan kimdir? Kaç yaşında? Aslen nereli?

Remzi Bircan 2 Ağustos 2019 tarihli ve 30850 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarında Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne atandı. Peki Remzi Bircan kimdir? Hac ve Umre Hizmetleri yeni Genel Müdürü kimdir? Kaç yaşında? Aslen nereli? Tüm ayrıntılar haberin detayında...

REMZİ BİRCAN KİMDİR?

1970 yılında Kırşehir/Çiçekdağı’nda doğdu. Lise eğitimini Yozgat-Yerköy ilçesinde tamamladı. 1996 yılında Riyad İmam Muhammed Üniversitesinden mezun oldu. Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde İslam Hukuku anabilim dalında Yüksek Lisansını (2002), İstanbul Haseki Eğitim Merkezinde ihtisas kursunu(2002) bitirdi.

1989 yılında Kırşehir-Çiçekdağı Kavaklıöz köyünde imam-hatip olarak göreve başladı. Daha sonra Kırşehir-Akpınar ve İstanbul’da müezzin-Kayyım, Mersin-Mut ilçe vaizliği, Elazığ-Arıcak, Nevşehir-Hacıbektaş ilçelerinde İlçe Müftülüğü ve Diyanet İşleri Uzmanı olarak görev yaptı.

Bu görevleri yürütürken Diyanet İşleri Başkanlığının Hac Organizasyonlarında kafile görevlisi, tercüman, sorumlu, ekip başkan yardımcılığı ve ekip başkanlıkları görevlerinde bulundu. 13.05.2014 tarihinde Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nde Hac Hizmetleri Daire başkanı olarak atanan Remzi Bircan, 1 Ağustos 2019 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan kararname ile Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğüna atandı.

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde İslam Hukuku alanında Doktora eğitimine devam etmekte olan Bircan evli ve üç çocuk babası olup iyi derecede Arapça ve orta derecede İngilizce bilmektedir.

ATAMA KARARI RESMİ GAZETE'DE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Diyanet İşleri Başkanlığında boş bulunan Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Remzi Bircan, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına ise Fatih Mehmet Karaca atandı.

HAC VE UMRE HİZMETLERİ HAKKINDA

Hac, Müminin hayatının en önemli miladıdır. Takvayı kuşanma ve ömür boyu Allah’ı anma şuuruyla yaşama gibi çok büyük manevi kazanım imkânları sunan bu kutlu yolculuk, Müminin, hem kendi iç dünyasına, hem Mümin kardeşlerine ve hem de tarihe doğru gerçekleştirdiği bir seferdir.



Her karışı ulu’l-azm peygamberlerin, Kâinatın Efendisinin ve Sahabe-i kiramın hatıraları ve izleriyle dolu kutlu iklime yapılan bu yolculuğun şekli uygulamalarının yanında çok deruni boyutları da bulunmaktadır. Bundan dolayı Hac yolculuğu, sıradan bir seyahat değildir. Amacı ve muhtevası itibariyle diğer yolculuklardan farklıdır. Bu, yüksek amaçlar ile çıkılan bir ibadet yolculuğudur.

Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü, bir taraftan bu yolculuğun seyahat boyutunun gereklerini eksiksiz bir şekilde yerine getirmeye çalışırken diğer taraftan bu kutlu yolculuğun, Müminin hayatında bir milada dönüşebilmesi için eğitim ve irşat boyutuna büyük önem vermektedir. Böylece bu kutlu yolculuğu gerçekleştirenlerin, bütün faziletlerin temellerini ve bu doğrultuda en güzel ahlaki vasıfları kazanmış olarak dönmelerini hedeflemektedir.



Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünün temel görevi, Hac ve Umre ibadetlerinin, sağlık ve güvenlik içerisinde, hizmet talep edenlerin hakları korunacak şekilde usulüne uygun olarak yerine getirilmesini sağlamaktır.

Genel Müdürlük bu temel görevi yerine getirmek için yurt içinde ve yurt dışında gerekli tedbirleri almakta, ilgili ülke, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmakta ve bu konulardaki hizmet ve faaliyetleri düzenlemekte, yürütmekte ve bu hizmetlerin denetlenmesini sağlamaktadır.

Bu görevler, yürürlükteki ilgili mevzuat, Bakanlıklar arası Hac ve Umre Kurulu ile Hac ve Umre Komisyonu kararları doğrultusunda yerine getirilmektedir.