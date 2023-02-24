Renato Josipovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Renato Josipovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Renato Josipovic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Renato Josipovic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Renato Josipovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Renato Josipovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Renato Josipovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Renato Josipovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Renato Josipovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Renato Josipovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Renato Josipovic 12 Haziran 2001 tarihinde Šibenik şehrinde doğmuştur.  Hırvatistan,Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Renato Josipović şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Renato Josipovic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini VPA Sports yapmaktadır. Renato Josipovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Siroki Brijeg futbol takımında oynamaktadır. NK Siroki Brijeg takımına 13 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Renato Josipovic'nin NK Siroki Brijeg ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Renato Josipovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Renato Josipovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Renato Josipovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Renato Josipovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Temmuz 2015 yılında Din. Zagreb Jgd

1 Temmuz 2016 yılında Din. Zagreb U17

1 Temmuz 2018 yılında Din. Zagreb U19

18 Eylül 2019 yılında Din. Zagreb II

1 Temmuz 2021 yılında NK Bravo

30 Haziran 2022 yılında Din. Zagreb II

13 Temmuz 2022 yılında Siroki Brijeg

Renato Josipovic kimdir

Renato Josipovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Renato Josipovic şuan NK Siroki Brijeg takımında oynamakta ve 40 numaralı formayı giymektedir.

Renato Josipovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Hırvatistan U19 takımında 23 numaralı formasıyla 7 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Renato Josipovic nereli

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