Renault, Volkswogen, Peugeot, Opel engelli araç fiyatları ne kadar 2022? Engelli araç nasıl alınır? Şartlar neler?

Türkiye'de otomobil fiyatları günden güne artmaya devam ediyor. Döviz kurunun yükselmesini neden olan yanlış politikalarla otomobil fiyatları önü alınamaz şekilde yükseldi. Bu durum araç sahibi olmak isteyen engelli vatandaşların da durumunu etkiledi. Bu kapsamda araç sahibi olmak isteyen vatandalar Engelli araç nasıl alınır? Şartlar neler? sorularının yanı sıra Renault, Volkswogen, Peugeot, Opel engelli araç fiyatları ne kadar 2022? sorusuna cevap arıyor.

ENGELLİ ARAÇ NASIL ALINIR? ŞARTLAR NELER?

Engelli olan vatandaşlar tam teşekküllü hastaneden alınan engelli raporuyla araç alabilir. Yüzde 40 engelli olan bir birey aldığı raporda %40-%89 arasında engellilik oranına sahip olması ve “Sürücü belgesi alabilir” ibaresinin yer alması gerekmektedir.

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Engelli oranı ise yüzde 90 ve üzeriyse ve aldığı raporda “ÖTV istisnalı araç kullanabilir” bulunan bir kişi yakınlık derecesi gözetmeden herkes olabilir.

Tam teşekküllü hastaneden alınan Engelli Sağlık Kurulu raporunda %90 ve üzeri engellilik durumuna sahip olması ve raporunda “ÖTV istisnalı araç kullanabilir” ifadesinin bulunması gerekir. Ancak kişinin raporunda “Sürücü ehliyeti alabilir” ibaresi yer almıyorsa aracı kullanacak kişi, yakınlık derecesi gözetilmeksizin herkes olabilir.

ENGELLİ ARAÇ ALMAK İÇİN GEREKEN BELGELER NELERDİR?

Engelli olan vatandaşlar araç alırken istenen belgeler şunlardır:

Engelli kişinin nüfus cüzdanı, nüfus cüzdanı fotokopisi ve 5 adet vesikalık fotoğrafı

Vasi kararının belgesi (Engelli birey 18 yaşından küçükse başvuru işlemini ebeveynleri yapar. Aksi halde bireyin vasisi olanlar için mahkemenin verdiği vasi belgesi gerekir.)

Engellilere özel başvuru formu

İmzalı ve onaylı muayene belgesi (engellilik oranı için)

Engelli Sağlık Kurulu Raporu'na başvurmak için hastane tarafından verilen dilekçe

Engelli bireye ait engel raporu

ÖTV ödeme belgesi (Vergi dairesinden alınır.)

Sürücü belgesi

RENAULT ENGELLİ ARAÇ FİYATLARI NE KADAR 2022 ?

Renault'ın araç modellerinin engelli vatandaşlar için 2022 yılındaki fiyatları belli oldu.

RENAULT CLİO ENGELLİ ARAÇ FİYATLARI

2022 Renault Clio 1.0 Sce 65 bg Joy: 230.198,00 TL

2022 Renault Clio 1.0 TCe X-Tronic 90 bg Joy: 257.134,00 TL

2022 Renault Clio 1.0 TCe X-Tronic 90 bg Touch: 267.770,00 TL

2022 Renault Clio 1.0 TCe X-Tronic 90 bg Icon: 289.996,00 TL

RENAULT CAPTUR ENGELLİ ARAÇ FİYATLARI

2022 Renault Captur 1.3 TCe EDC 140 bg Touch: 370.962,00 TL

2022 Renault Captur 1.3 TCe EDC 140 bg Icon: 394.776,00 TL

2022 Renault Captur 1.3 TCe EDC 155 bg RS Line: 413.298,00 TL

RENAULT MEGAN ENGELLİ ARAÇ FİYATLARI

2022 Renault Megane 1.3 TCe 140 bg Joy: 285.234,00 TL

2022 Renault Megane 1.3 TCe 140 bg Joy Comfort: 290.525,00 TL

2022 Renault Megane 1.3 TCe EDC 140 bg Joy: 319.102,00 TL

2022 Renault Megane 1.3 TCe EDC 140 bg Joy Comfort: 324.394,00 TL

2022 Renault Megane 1.5 Blue dCi EDC 115 bg Joy: 363.024,00 TL

2022 Renault Megane 1.5 Blue dCi EDC 115 bg Joy Comfort: 368.793,00 TL

2022 Renault Megane 1.3 TCe EDC 140 bg Touch: 366.676,00 TL

2022 Renault Megane 1.5 Blue dCi EDC 115 bg Touch: 393.665,00 TL

2022 Renault Megane 1.3 TCe EDC 140 bg Icon: 406.947,00 TL

2022 Renault Megane 1.5 Blue dCi EDC 115 bg Icon: 420.706,00 TL

RENAULT TALİANT ENGELLİ ARAÇ FİYATLARI

2022 Renault Yeni Taliant 1.0 Sce 65 bg Joy: 213.264,00 TL

2022 Renault Yeni Taliant 1.0 Turbo X-tronic 90 bg Joy: 265.124,00 TL

2022 Renault Yeni Taliant 1.0 Turbo X-tronic 90 bg Touch: 284.122,00 TL

2022 Renault ZOE Zen 80 kW Z.E. 50: 404.301,00 TL

2022 Renault KADJAR 1.3 TCe EDC 160 bg Icon: 467.275,00 TL

VOLKSWOGEN ENGELLİ ARAÇ FİYATLARI NE KADAR 2022 ?

Türkiye'de çok tercih edilen otomobil markalarından olan olan Wolkwagen'in 2022 engelli araç fiyatlarının ne kadar olduğu araştırılıyor. İşte modellere göre fiyatlar...

VOLKSWAGEN POLO ENGELLİ ARAÇ FİYATLARI

2022 Volkswagen Yeni Polo 1.0 80 PS Manuel Impression: 271.611,11 TL

2022 Volkswagen Yeni Polo 1.0 TSI 95 PS Manuel Life: 293.111,10 TL

2022 Volkswagen Yeni Polo 1.0 TSI 95 PS DSG Life: 316.500,00 TL

2022 Volkswagen Yeni Polo 1.0 TSI 95 PS DSG Style: 372.444,44 TL

VOLKSWAGEN GOLF ENGELLİ ARAÇ FİYATLARI

2022 Volkswagen Yeni Golf 1,0 TSI 110 PS Manuel Impression: 346.999,99 TL

2022 Volkswagen Yeni Golf 1.0 eTSI 110 PS DSG Life: 395.388,89 TL

2022 Volkswagen Yeni Golf 1.0 eTSI 110 PS DSG Style: 445.444,44 TL

2022 Volkswagen Yeni Golf 1.0 eTSI 110 PS DSG R-Line: 464.833,34 TL (ÖTV limit aşımında)

2022 Volkswagen Yeni Golf 1.5 eTSI 150 PS DSG Style: 474.611 TL (ÖTV limit aşımında)

2022 Volkswagen Yeni Golf 1.5 eTSI 150 PS DSG R-Line: 507.888,89 TL (ÖTV limit aşımında)

VOLKSWAGEN T-ROC ENGELLİ ARAÇ FİYATLARI

2022 Volkswagen Yeni T-Roc 1.5 TSI 150 PS DSG Life: 434.111,11 TL

2022 Volkswagen Yeni T-Roc 1.5 TSI 150 PS DSG Style: 476.222,23 TL (ÖTV limit aşımında)

2022 Volkswagen Yeni T-Roc 1.5 TSI 150 PS DSG R-Line: 520.777,78 TL (ÖTV limit aşımında)

VOLKSWAGEN T-CROSS ENGELLİ FİYAT ARAÇLARI

2022 Volkswagen T-Cross 1.0 TSI 110 PS Manuel Life: 320.000,00 TL

2022 Volkswagen T-Cross 1.0 TSI 110 PS DSG Life: 367.888,88 TL

2022 Volkswagen T-Cross 1.0 TSI 110 PS DSG Style: 399.611,11 TL

VOLKSWAGEN YENİ TİAGO ENGELLİ FİYAT ARAÇLARI

2022 Volkswagen Yeni Taigo 1.0 TSI 95 PS Manuel Life: 346.999,99 TL

2022 Volkswagen Yeni Taigo 1.0 TSI 110 PS DSG Life: 395.388,89 TL

2022 Volkswagen Yeni Taigo 1.0 TSI 110 PS DSG Style: 445.444,44 TL

2022 Volkswagen Yeni Taigo 1.0 TSI 110 PS DSG R-Line: 464.833,34 TL (ÖTV limit aşımında)

2022 Volkswagen Yeni Taigo 1.5 TSI 150 PS DSG Style: 474.611,12 TL (ÖTV limit aşımında)

2022 Volkswagen Yeni Taigo 1.5 TSI 150 PS DSG R-Line: 507.888,89 TL (ÖTV limit aşımında)

PEUGEOT ENGELLİ ARAÇ FİYATLARI NE KADAR 2022 ?

Fransız otomobil markası olan Peugeot'un engelli araç fiyatları 2022 yılı için belirlendi.

PEUGEOT 208 ENGELLİ ARAÇ FİYATLARI 2022

2022 Peugeot 208 1.2 Puretech 75hp MT PRIME Benzin: 253.611,11 TL

2022 Peugeot 208 1.2 Puretech 100hp EAT8 PRIME SELECTION Benzin: 311.388,89 TL

2022 Peugeot 208 1.2 PureTech 130hp EAT8 ALLURE SELECTION Benzin: 331.388,89 TL

2022 Peugeot 208 1.2 PureTech 130hp EAT8 GT Benzin: 370.555,55 TL

PEUGEOT 2008 ENGELLİ ARAÇ FİYATLARI 2022

2022 Peugeot 2008 1.2 PureTech 100hp MT ACTIVE Benzin: 352.777,78 TL

2022 Peugeot 2008 1.2 PureTech 130hp EAT8 ACTIVE Benzin: 399.722,22 TL

2022 Peugeot 2008 1.2 PureTech 130hp EAT8 Sky Pack ACTIVE Benzin: 411.666,67 TL

2022 Peugeot 2008 1.2 PureTech 130hp EAT8 ALLURE Benzin: 431.666,67 TL

2022 Peugeot 2008 1.2 PureTech 130hp EAT8 GT Benzin: 494.722,22 TL (ÖTV limit aşımı)

PEUGEOT RİFTER ENGELLİ ARAÇ FİYATLARI 2022

2022 Peugeot Rifter 1.5 BlueHDi 100hp MT €6.3 ACTIVE PRO Dizel: 276.388,89 TL

2022 Peugeot Rifter 1.5 BlueHDi 130hp 6MT €6.3 ALLURE Dizel: 283.333,33 TL

2022 Peugeot Rifter 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 €6.3 ALLURE Dizel: 328.888,89 TL

2022 Peugeot Rifter 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 €6.3 GT Dizel: 348.055,55 TL

OPEL ENGELLİ ARAÇ FİYATLARI NE KADAR 2022 ?

Almanya'da kurulan OPEL markasının araç fiyatları 2022 yılında belirlenmiştir. Engelli vatandaşlar için fiyat listesi haberimizde...

OPEL CORSA ENGELLİ ARAÇ FİYATLARI 2022

2022 Opel Corsa 1.2 75 PS Benzinli Manuel MT5 Elegance: 266.055,56TL

2022 Opel Corsa 1.2 100 PS Benzinli Otomatik AT8 Edition: 305.500,01 TL

2022 Opel Corsa 1.2 100 PS Benzinli Otomatik AT8 Elegance: 322.166,67 TL

2022 Opel Corsa 1.2 130 PS Benzinli Otomatik AT8 Ultimate: 344.388,89 TL