Rene Ruther kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rene Ruther Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rene Ruther adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rene Ruther Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rene Ruther 22 Mart 2001 tarihinde Hildesheim şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rene Ruther Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PRO Profil GmbH yapmaktadır. Rene Ruther, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hannover 96 II futbol takımında oynamaktadır. Hannover 96 II takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Rene Ruther'nin Hannover 96 II ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Rene Ruther Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rene Ruther isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rene Ruther Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rene Ruther futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Hannover Alt.

1 Temmuz 2016 yılında Hannover 96 U17

1 Temmuz 2018 yılında Hannover 96 U19

1 Temmuz 2020 yılında Hannover 96 II

Rene Ruther Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rene Ruther şuan Hannover 96 II takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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