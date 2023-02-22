Renild Kasemi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Renild Kasemi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Renild Kasemi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Renild Kasemi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Renild Kasemi 5 Nisan 2003 tarihinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Arnavutluk,Yunanistan uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Renild Kasemi Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini V_Agent yapmaktadır. Renild Kasemi, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Veria NPS futbol takımında oynamaktadır. Veria NPS takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Renild Kasemi'nin Veria NPS ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Renild Kasemi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Renild Kasemi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

Haberin Devamı

3 Ağustos 2020 yılında Olympiakos U19

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

30 Ocak 2023 yılında APO Levadiakos

31 Ocak 2023 yılında Veria NPS

30 Haziran 2023 yılında APO Levadiakos

Renild Kasemi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Renild Kasemi şuan Veria NPS takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Renild Kasemi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

AO Pannaxiakos (-2017)

Arnavutluk U17 takımında 18 numaralı formasıyla 14 Ocak 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.