Renovasyon ne demek, TDK'ya göre Renovasyon kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Renovasyon ne demek? Renovasyon TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi renovasyon kelimesi. Peki renovasyon ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre renovasyon nedir, renovasyon kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

RENOVASYON NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Renovasyon kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Renovasyon kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre renovasyon kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Onarım

