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Repertuvar ne demek, TDK'ya göre Repertuvar kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Repertuvar kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Repertuvar ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Repertuvar nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Repertuvar kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Repertuvar ne demek, TDK'ya göre Repertuvar kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Repertuvar ne demek? Repertuvar TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi repertuvar kelimesi. Peki repertuvar ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre repertuvar nedir, repertuvar kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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REPERTUVAR NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Repertuvar kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Repertuvar kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre repertuvar kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bir tiyatro kurulunun oynamak için seçip hazırlamış olduğu oyunların listesi
- Bir oyuncunun ezberlediği ve oynadığı rollerin listesi
- Birikim
- Dağarcık

REPERTUVAR CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Atılacak bu ilk adımdan sonra repertuvar meselesi kalır.
- Repertuvarında bir tek piyes vardı denilebilir.
- Evrenin zengin repertuvarı onun tükenmez ilham kaynağıdır.

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