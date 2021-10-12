Reşadiye ne demek, TDK'ya göre Reşadiye kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Reşadiye ne demek? Reşadiye TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi Reşadiye kelimesi. Peki Reşadiye ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Reşadiye nedir, Reşadiye kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

REŞADİYE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Reşadiye kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre Reşadiye kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Tokat iline bağlı ilçelerden biri

