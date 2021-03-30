Resepsiyon Görevlisi (Ön Büro Elemanı) Maaşı Ne Kadar? 2021 Resepsiyon Görevlisi Maaşları, İş İlanları

Resepsiyon Görevlisi görev tanımı nedir, ne iş yapar? Resepsiyon Görevlisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Resepsiyon Görevlisi, konaklama işletmelerinde konukların kabulü ve kimlik bilgilerinin kayıt formlarına işlenmesi, departmana ait sorunlarının çözümlenmesi; çıkış ve çıkış sonrası işlemleri yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Resepsiyon Görevlisi (Ön Büro Elemanı) Maaşı Ne Kadar? 2021 Resepsiyon Görevlisi Maaşları

Resepsiyon Görevlisi (Ön Büro Elemanı) maaşı ortalama aylık 3.060 - TL’dir. En düşük Resepsiyon Görevlisi (Ön Büro Elemanı) maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 3.300 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Resepsiyon Görevlisi (Ön Büro Elemanı) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Resepsiyon Görevlisi Olmak İçin Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Ortaöğretim mezunu olmanız gerekmektedir.

Ne İş Yapar?

Resepsiyon Görevlisi (Ön Büro Elemanı); işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) İş öncesi hazırlıkları yapmak,

b) Günlük konuk giriş-çıkış listesini kontrol etmek,

c) Anahtar kontrolü yapmak,

d) Günlük oda blokajı yapmak,

e) Rezervasyon yapmak,

f) Konuğu karşılamak,

g) Konuğa tesis ve yöre hakkında bilgi vermek,

h) Konuk hesap kartını (foliosunu) açmak,

i) Konuk istekleri ile ilgilenmek,

j) Kayıp ve bulunan eşya işlemlerini yürütmek,

k) Konuk şikayetleri ile ilgilenmek,

l) Mesaj almak ve iletmek,

m) Harcama fişlerini konuk hesap kartına işlemek,

n) Konuk hesap tahsilatı yapmak,

o) Konuk çıkış işlemlerini yapmak,

p) Günlük raporları hazırlamak,

q) Günlük, aylık, yıllık istatistikleri yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Meslek Ana Grubu :

Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar ana grupta yer alır.

Meslek Alt Ana Grubu :

Müşteri Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar alt ana gruptadır.

Meslek Grubu :

Müşteri Danışma Elemanları meslek grubundadır.

Resepsiyon Görevlisi Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Resepsiyon Görevlisi (Ön Büro Elemanı) mesleğinin meslek kodu 4224.03 olarak belirlenmiştir

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