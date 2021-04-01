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  3. Resimdeki çocuğun annesi kim? Bu teste katılanların sadece yüzde 5 geçiyor!

Resimdeki çocuğun annesi kim? Bu teste katılanların sadece yüzde 5 geçiyor!

Sosyal medyada bu sorunun cevabını araştırıyor. Amerikan Federal Soruşturma Bürosu’nun (FBI) özel ajanlar için oluşturduğu iddia edilen bu testi katılımcıların sadece yüzde 5 geçebiliyor.

Resimdeki çocuğun annesi kim? Bu teste katılanların sadece yüzde 5 geçiyor!

Sosyal medya hesaplarında dolaşmaya başlayan resim herkesi ikiye ayırdı.

Amerikan Federal Soruşturma Bürosu’nun (FBI) özel ajanlar için oluşturduğu bu testi katılımcıların sadece yüzde 5 geçebiliyor. Çocuğun annesinin kim olduğuna dair sorulan soru herkesi oldukça ikileme sokuyor.

Sizlerde yüzde 5’lik kategoriye girip giremeyeceğinizi öğrenmek istiyorsanız, resmi dikkatlice incelemeye başlayıp, çocuğun annesinin kim olduğunu öğrenmeye çalışabilirsiniz.

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Doğru cevap ise resmin solundaki yeşil kıyafetli kadın çocuğun annesidir. Çünkü sandalyedeki oturuşu  ve ayaklarının duruşu çocuğun koruma güdüsünü temsil etmektedir. Bunların yanı sıra küçük çocuklar herhangi bir aktife yaparken, bilinçsizce ebeveynlerinin yüzlerine dönük olurlar. Çocuğun duruşu da net olarak bunu ifade etmekte.

Kaynak: Haberay

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