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  3. Resimli koronavirüs mesajları | Koronavirüs mesajları

Resimli koronavirüs mesajları | Koronavirüs mesajları

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını, en yakınımızdaki insanlara kadar bulaştı. Bu hastalığa esir düşen tanıdıklarımıza güzel mesajlar atarak hem onların morallerini yükseltmek hem de gözünüzde değerli olduklarını göstermek istiyorsanız işte en güzel koronavirüs mesajları...

Resimli koronavirüs mesajları | Koronavirüs mesajları

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını hızla yayılmaya devam ediyor. Ülkemizde pozitif vaka sayıları 30 bin sınırını aşarken birçoğumuzun etrafında hastalığa yakalanmış insanlar bulunuyor. Yakınlarına jest yapmak isteyen internet kullanıcıları da arama motorlarında, Resimli koronavirüs mesajları | Koronavirüs mesajları  aratıyor. İşte en güzel geçmiş olsun mesajları...

RESİMLİ KORONAVİRÜS MESAJLARI

Resimli koronavirüs mesajları | Koronavirüs mesajları

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs, tüm benliğimi etkisi altına alan sen... Bir an önce iyileş ve aramıza dön. Yine maskeyle dolaşalım ama birlikte olalım. Geçmiş olsun...

Resimli koronavirüs mesajları | Koronavirüs mesajları

Resimli koronavirüs mesajları | Koronavirüs mesajları

İnsanoğlu... hastalanınca tek dileği sağlığına kavuşmak olur sağlığı elde edince yine parada karar kılar. Sen sağlıklı ol da yine parayı dile. 

Resimli koronavirüs mesajları | Koronavirüs mesajları

 

Resimli koronavirüs mesajları | Koronavirüs mesajları

Hastalanmanın elbette güzel bir yanı yoktur fakat sağlık sorunları yaşadığınızda tedaviyi hızlandıran en önemli nüans iyi dilekleriyle, içten temennileriyle sağlığınıza bir an önce kavuşmanızı isteyen sevdiklerinizin varlığıdır.

Resimli koronavirüs mesajları | Koronavirüs mesajları

Resimli koronavirüs mesajları | Koronavirüs mesajları

Mesajların en samimisini, sevgilerin en sıcağını sana yolluyorum. Kötü günler geride kalsın, geçmiş olsun.

Resimli koronavirüs mesajları | Koronavirüs mesajları

Resimli koronavirüs mesajları | Koronavirüs mesajları

Hastayken bile güleceksin ki iyileşebilesin. Sen hep bizim yanımızda olcaksın ki hastalıklar bizden uzak olacak. Geçmiş Olsun!

Resimli koronavirüs mesajları | Koronavirüs mesajları

Resimli koronavirüs mesajları | Koronavirüs mesajları

Resimli koronavirüs mesajları | Koronavirüs mesajları

Resimli koronavirüs mesajları | Koronavirüs mesajları

Gözlerinin ferini virüs bile söndüremedi. Bir an önce sağlığına kavuşman dileğiyle...

Resimli koronavirüs mesajları | Koronavirüs mesajları

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü


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