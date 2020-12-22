Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını hızla yayılmaya devam ediyor. Ülkemizde pozitif vaka sayıları 30 bin sınırını aşarken birçoğumuzun etrafında hastalığa yakalanmış insanlar bulunuyor. Yakınlarına jest yapmak isteyen internet kullanıcıları da arama motorlarında, Resimli koronavirüs mesajları | Koronavirüs mesajları aratıyor. İşte en güzel geçmiş olsun mesajları...

RESİMLİ KORONAVİRÜS MESAJLARI

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs, tüm benliğimi etkisi altına alan sen... Bir an önce iyileş ve aramıza dön. Yine maskeyle dolaşalım ama birlikte olalım. Geçmiş olsun...

İnsanoğlu... hastalanınca tek dileği sağlığına kavuşmak olur sağlığı elde edince yine parada karar kılar. Sen sağlıklı ol da yine parayı dile.

Hastalanmanın elbette güzel bir yanı yoktur fakat sağlık sorunları yaşadığınızda tedaviyi hızlandıran en önemli nüans iyi dilekleriyle, içten temennileriyle sağlığınıza bir an önce kavuşmanızı isteyen sevdiklerinizin varlığıdır.

Mesajların en samimisini, sevgilerin en sıcağını sana yolluyorum. Kötü günler geride kalsın, geçmiş olsun.

Hastayken bile güleceksin ki iyileşebilesin. Sen hep bizim yanımızda olcaksın ki hastalıklar bizden uzak olacak. Geçmiş Olsun!

Gözlerinin ferini virüs bile söndüremedi. Bir an önce sağlığına kavuşman dileğiyle...