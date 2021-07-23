Ayasofya-i Kebir Camii, ibadete açılmasının ilk yılında 3 milyonu aşkın ziyaretçiyi ağırladıİki doz arası en iyi süre ne? BioNTech aşısı hakkında dikkat çeken araştırma!Beşiktaş'ın gündemindeki Alex Teixeira'dan açıklamaDelta varyantı paniği! Sydney'de ulusal acil durum ilan edildiSON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan sel felaketi yaşanan bölgeye gidiyorResmen açıkladı! Fenerbahçe teknik direktörü Pereira 4 ismi kadro dışı bıraktı!Antalya'da korkutucu olay! Tur teknesi alevler içinde kaldı!Milyonlarca çalışanın dikkatine! 1 gün bile çalışsanız ihbar tazminat hakkınız varMarmaris'te ayrılığı kabullenemeyen koca dehşet saçtı! Eski eşinin ve çocuklarının yaşadığı evi yaktı!İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 400 havalimanı taksisi bağlandı!
İstanbul28 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. FENERBAHÇE
  4. Resmen açıkladı! Fenerbahçe teknik direktörü Pereira 4 ismi kadro dışı bıraktı!

Resmen açıkladı! Fenerbahçe teknik direktörü Pereira 4 ismi kadro dışı bıraktı!

Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira, yeni sezon hazırlıklarında aldığı kararda Mame Thiam, Sadık Çiftpınar, Kemal Ademi ve Oğuz Kaan Güçtekin çalışmalarını takımdan ayrı gerçekleştirecek. Sarı-Lacivertliler konuyla ilgili resmi açıklamayı yaptı.

Resmen açıkladı! Fenerbahçe teknik direktörü Pereira 4 ismi kadro dışı bıraktı!

Fenerbahçe'de 4 ismin bileti kesildi. Teknik direktör Vitor Pereira; Mame Thiam, Sadık Çiftpınar, Kemal Ademi ve Oğuz Kaan Güçtekin'in bundan böyle çalışmalarını takımdan ayrı gerçekleştirmesine karar verdi.

Fenerbahçe'den konuyla ilgili yapılan resmi açıklama şöyle:

"Profesyonel Futbol A Takımımız yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken, Teknik Direktörümüz Vitor Pereira da kadrosunu şekillendirmeye başlamıştır.

Bu doğrultuda alınan karar neticesinde oyuncularımızdan Mame Thiam, Sadık Çiftpınar, Kemal Ademi ve Oğuz Kağan Güçtekin'in çalışmalarını bundan sonra takımımızdan ayrı olarak gerçekleştirmeleri uygun görülmüştür.

Kulübümüz değerli oyuncularımızla gelecek planlamalarına yönelik çalışmalara da başlamıştır."

Resmen açıkladı! Fenerbahçe teknik direktörü Pereira 4 ismi kadro dışı bıraktı!

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT