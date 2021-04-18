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Resmen çamur yağdı! Eskişehir güne tozlu başladı

Birkaç gün önce uyarısı yapılan çamur yağışının izleri Eskişehir'de bugün araçların üzerinde görüldü. Sahra Çölü üzerinden Türkiye'ye taşınan toz, yağışla birlikte yeryüzüne indi.

Resmen çamur yağdı! Eskişehir güne tozlu başladı

Birkaç gün önce uyarısı yapılan çamur yağışının izleri Eskişehir'de bugün araçların üzerinde görüldü. Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Sahra Çölü üzerinden Türkiye'ye taşınacak olan tozun, bölgede görülecek yağışla birlikte yere inmesi bekleniyordu. Dün akşam saatlerinde Eskişehir'de yağan yağmur sonrası araçların üzerinde çamur izleri oluştuğu görüldü. İzin belgesi olup dışarıya çıkan insanlar araçların üzerindeki izleri görünce şaşkınlık yaşadı.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

Resmen çamur yağdı! Eskişehir güne tozlu başladı

Resmen çamur yağdı! Eskişehir güne tozlu başladı

Resmen çamur yağdı! Eskişehir güne tozlu başladı

Resmen çamur yağdı! Eskişehir güne tozlu başladı

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