Resmen çileden çıktı | Pelin Akil o yorumlara isyan etti: Bir bitmediniz

Kendisi gibi oyuncu olan eşi Anil Altan ile mutlu bir evliliği olan Pelin Akil, evliliğinden bir süre sonra Alin ve Lina adını verdiği ikiz kızlarını kucağına aldı. Akil, ikiz kızları ile geçirdiği keyifli anların sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaşıyor. Ancak güzel oyuncu da siber zorbalıktan nasibi alanlar arasında...

"İNSAN ÇOCUKLARINI AYIRABİLİR Mİ?"

Pelin Akil, bir takipçisinin "Bunu kucağından ne zaman indireceksin. Biraz da Alin'i kucağına al, garibim ana kucağını hissetsin" demesine çok sinirlendi. Akil paylaştığı fotoğrafa yapılan yoruma sinirlenerek bir bitmediniz diyerek tepki gösterdi. Akil, takipçilerinin 'ikizleri arasında ayrımcılık yapıyor' yorumlarına "İnsan çocuklarını ayırabilir mi?" diyerek isyan etti.

"BUNU YAZANLAR ANNE İNANAMIYORUM"

Sosyal medya hesabından bu duruma açıklık getiren Akil, "Birkaç tane de kızıyorsunuz ama öyle hissettiriyorsunuz' diyen var. Arkadaşlar Alin kucak sevmiyor. Alin, kucağa alınınca inmek istiyor. Bunu açıklamama gerek mi var? Onunla da başka şeyler yapıyoruz. Birbirimize koşup sarılıyoruz. Ama kucak sevmiyor. Bunu açıkladığıma inanamıyorum. İnsan çocuklarını ayırabilir mi? Ve bunu yazanlar anneler, inanılmaz. Bakıyorum bazen sayfalarına tek çocuğu var. İki tane çocuğun olunca mı anlarsın diyeyim? Ne diyeyim?'" dedi.

"İKİSİ DE BENİM CANIM"

Akil, sözlerine; "Bir ara da tam tersini söylüyorlardı. 'Lina'ya çok ilgisizsin, hep Alin kucağında' falan diye. Çünkü karakterleri değişiyor. Bir bitmediniz ya gerçekten. O gözle izleyenler bakanlar. İnsan çocuklarını ayırabilir mi? Onlar ikisi de benim canım yani" diye devam etti.