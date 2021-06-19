Resmen doğa mucizesi! Kızılırmak Deltası'nda açan nilüferler görenleri büyülüyor

Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde büyüleyen manzaralar oluşuyor. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde yer alan göllerin nilüfer çiçekleri açtı.

HİNT MİTOLOJİSİNDE KUTSAL ÇİÇEK OLARAK BİLİNİYOR

Hint mitolojisinde "kutsal çiçek" olarak kabul edilen, "lotus" adıyla da bilinen nilüfer çiçekleri ile de görülmeye değer güzellikler sunuyor. 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, Kızılırmak Deltası'na bütün doğaseverleri beklediklerini söyledi.

"GECELERİ KAPANIP SUYUN ALTINA GİRİYOR"

Deltadaki nilüferlerin mayıs ayının sonlarına doğru açtığını, temmuz ayı sonuna kadar da görülebildiğini belirten Topaloğlu, şu değerlendirmede bulundu: "Bu çiçek geceleri kapanır ve suyun altına girer. Güneşin doğuşuyla tekrar yukarı çıkar ve açar. Çamurlu ortamlarda yetişen ama çamurun kendisini kirletmesine izin vermediği için Hint mitolojisinde kalp ve zihin sağlığını sembolize eder. Nilüferlerin şu anda tam mevsimi. Bundan sonraki süreçte doğaseverlerin mutlaka nilüfer çiçeklerini, nilüfer bahçelerini, ormanların içindeki bu güzellikleri görmesini bekliyoruz. Çocuklarımız, gençlerimiz doğayı tanımaları açısından geziler düzenleyerek burayı görmeliler."

"DELTANIN TANITIMI İÇİN AYRI BİR ÖNEME SAHİP"

Deltanın dünya kuş varlığı bakımından önemli bir merkez konumunda bulunduğuna işaret eden Topaloğlu, "Nilüfer çiçeklerinin burada yaşaması, deltanın önemini daha da artıyor. Samsun'un tanıtımı için bunu çok önemsiyoruz. Hem kuş varlığı hem sulak alanlardaki ekolojik yaşam hem de nilüfer çiçekleri izlenebiliyor. Nilüfer çiçeklerinin deltanın tanıtımı ve geleceği için ayrı bir öneme sahip olduğunu biliyoruz." diye konuştu.

KAYNAK: Anadolu Ajansı