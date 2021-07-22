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  3. Resmen ölümle dans ediyorlar! Serinlemek isteyen çocuklar süs havuzlarında canlarını tehlikeye atıyor

Resmen ölümle dans ediyorlar! Serinlemek isteyen çocuklar süs havuzlarında canlarını tehlikeye atıyor

Konya'da sıcaktan bunalan çocuklar, canlarını tehlikeye atarak süs havuzlarında serinlemeye çalışıyor. Canlarını tehlikeye attıklarının bilincinde dahi olmayan çocuklar, süs havuzlarında eğlenip, beton zeminde güneşleniyor.

Resmen ölümle dans ediyorlar! Serinlemek isteyen çocuklar süs havuzlarında canlarını tehlikeye atıyor

Sıcaktan bunalan çocuklar süs havuzlarında canları pahasına serinlemeye çalışıyor. Elektrik akımına kapılma riskine rağmen çocukların süs havuzuna girmesi, büyük tehlike oluşturuyor. Geçtiğimiz yıllarda süs havuzlarına girip, elektrik akımına kapılan sokak hayvanlarında ölenler olmuştu. Uzmanlar süs havuzlarının büyük tehdit oluşturduğunu belirterek uyarılarda bulunsa da bu hayati uyarı kulak ardı ediliyor.

ÇOCUKLAR SÜS HAVUZLARINA HÜCUM EDİYOR

Konya'da sıcaktan bunalan çocuklar, tehlikeye aldırmadan girdikleri süs havuzlarında serinleyip, vakit geçiriyor. Kentte etkisini hissettiren bunaltıcı sıcaklardan bunalan çocuklar, Selçuklu ilçesindeki süs havuzlarına hücum etti. Sıcaklığın 30 dereceyi aştığı şehirde çocukların, hem serinlemek hem de eğlenceli zaman geçirmek için doluştuğu süs havuzlarından biri de Necmettin Erbakan Üniversitesi Parkı'ndaki havuz oldu. Tehlikeli olmasına rağmen suya atlayan çocuklar, beton zeminde uzanıp, güneşlendi.

KAYNAK: Anadolu Ajansı

Resmen ölümle dans ediyorlar! Serinlemek isteyen çocuklar süs havuzlarında canlarını tehlikeye atıyor

Resmen ölümle dans ediyorlar! Serinlemek isteyen çocuklar süs havuzlarında canlarını tehlikeye atıyor

Resmen ölümle dans ediyorlar! Serinlemek isteyen çocuklar süs havuzlarında canlarını tehlikeye atıyor

Resmen ölümle dans ediyorlar! Serinlemek isteyen çocuklar süs havuzlarında canlarını tehlikeye atıyor

Resmen ölümle dans ediyorlar! Serinlemek isteyen çocuklar süs havuzlarında canlarını tehlikeye atıyor

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