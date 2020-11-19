Resmen vahşet! Öldürdüğü kişiyi evine gömüp üzerine beton döktü

Gaziantep'in Nizip ilçesinde işlenen cinayette 30 yaşındaki şahsı öldüren katil zanlısı, cesedi kendi evinin içinde bulunan merdivenin altına gömdüğü ve üzerini beton dökerek kapattığı ortaya çıktı.

AYLARDIR ARANIYORDU

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep'in Nizip ilçesinde yaklaşık 2 ay önce yerel medyada yer alan M.T'nin (30) kaybolduğu haberi üzerine araştırma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 2.5 ay süren çalışmalar neticesinde E.S isimli şahsa ulaştı. E.S. tarafından öldürülerek gömüldüğü bilgisi üzerine ise şahsı gözaltına alan ekipler, E.S.'nin evinde cansız bedenini bulmak için çalışma başlattı.

KIRICI YARDIMIYLA ÇIKARILDI

Evin avlusunda bulunan merdivenin altında kırıcı yardımıyla kazı yapan ekipler, gömülü halde erkek cesedi buldu. Yapılan ilk incelemelerde cesedin M.T.'ye ait olduğu belirlenirken, gömüldükten sonra ise üzerine beton döküldüğü ortaya çıktı.

Şahsın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken neden öldürüldüğü ise araştırılıyor.