Resmi açıklama geldi! Aşı yaptırana yasak yok

Koronavirüs salgını ile mücadele devam ederken, Almanya'da aşılarını yaptıranlar bireyler için yasakların kaldırılması ihtimali gündemdeydi. Aşılamada hız boyutu artarken, Almanya Başbakanlık Dairesi Başkanı Helge Braun açıklama yaptı. Aşı yaptıranlara yönelik sokağa çıkma yasağının olmayacağını söyledi.

AŞI YAPTIRANA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLMAYACAK

Almanya Başbakanlık Dairesi Başkanı Helge Braun, sonbaharda daha fazla sokağa çıkma yasağı olmayacağından emin olduğunu söyleyerek "Aşılar iyi çalıştığı sürece, tam olarak aşılanmış olanlara sokağa çıkma yasağı söz konusu değil."

Aşılananlar sonbaharda, hatta dördüncü dalgada bile normalleşmeyi umut ediyor. Almanya Başbakanlık Dairesi Başkanı Helge Braun, MDR AKTUELL ile yaptığı bir röportajda , aşıların etkili olması koşuluyla aşılı kişiler için sokağa çıkma yasağı olmayacağını söyledi. Robert Koch Enstitüsü şunları söyledi:" Bildiğimiz mevcut virüslerle birlikte, tam aşı korumasına sahip kişiler artık epidemiyolojik olaylarda önemli bir rol oynamamaktadır. Aşılı insanlar herhangi bir yerdeyse, artık kendilerini riske atmazlar ve başkalarını da tehlikeye atmazlar. Ve temaslarınızı azaltmanızı tavsiye etmek için hiçbir neden yok. "

Son zamanlarda yapılan birkaç çalışma şunu gösteriyor: Çoğu aşı Delta varyantına karşı da çalışır.