Resmi Gazete 3 Eylül 2021! Resmi Gazete'de bugün neler var?
Resmi Gazete'nin 3 Eylül 2021 tarihli 31587. sayısı çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararlarının ve yönetmeliklerin yayınlandığı internette Resmi Gazete'de bugün neler var? sorusuyla aratılan 3 Eylül Cuma gün ki Resmi Gazete'yi biz de haberimizde derledik. İşte detaylar...
Resmi Gazete'de bugün neler var? sorusu şu sırlaar internet mecrasında çokça aratılan konular arasında yerini aldı. İşte Resmi Gazete'nin 3 Eylül 2021 tarihli sayısı...
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
CUMHURBAŞKANI KARARI
–– Samsun İlinde Yapılacak Olan Katot Bakır ve Kimyasal Gübre Üretim Tesisi Yatırımına Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 4446) DETAYLAR İÇİN IKLAYINIZ.
YÖNETMELİKLER
–– Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği DETAYLAR İÇİN IKLAYINIZ.
–– Gazi Üniversitesi Otizm ve Gelişimsel Bozukluklar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği DETAYLAR İÇİN IKLAYINIZ.
–– Pamukkale Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği DETAYLAR İÇİN IKLAYINIZ.
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları DETAYLAR İÇİN IKLAYINIZ.
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları DETAYLAR İÇİN IKLAYINIZ.
c - Çeşitli İlânlar DETAYLAR İÇİN IKLAYINIZ.
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri DETAYLAR İÇİN IKLAYINIZ.
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