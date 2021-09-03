Resmi Gazete 3 Eylül 2021! Resmi Gazete'de bugün neler var? Resmi Gazete'nin 3 Eylül 2021 tarihli 31587. sayısı çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararlarının ve yönetmeliklerin yayınlandığı internette Resmi Gazete'de bugün neler var? sorusuyla aratılan 3 Eylül Cuma gün ki Resmi Gazete'yi biz de haberimizde derledik. İşte detaylar...

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