Resmi Gazete bugün haberleri | Resmi Gazete 17 Kasım 2020

Türkiye'nin 7 Ekim 1920 günü kurulan ve 7 Şubat 1921 tarihinden itibaren çıkmaya başlayan resmi gazetenin amacı, meclis ve cumhurbaşkanı tarafından çıkarılan yasa, kararname, yönetmelik, genelge gibi kararları yayınlamaktır. İşte 17 Kasım 2020 tarihli ve 31307 sayılı resmi gazetenin detayları...

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUN

7256 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

–– Türk Askeri Tarih Komisyonu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Türk Silahlı Kuvvetleri Subay Sınıflandırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Arıcılık Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞ

–– Perakende Satış Tarifesinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 24/9/2020 Tarihli ve E: 2020/27, K: 2020/52 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 1/10/2020 Tarihli ve E: 2020/21, K: 2020/53 Sayılı Kararı

YARGITAY KARARLARI

–– Yargıtay 9. ve 11. Hukuk Dairelerine Ait Kararlar

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri