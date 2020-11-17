Zümrüdüanka yeni bölüm ne zaman? Zümrüdüanka günü mü değişti? Hangi gün oynuyor? Hangi gün yayınlanacak? Yeni bölümünde ne olacak?Çağla Şıkel eski eşi Emre Altuğ'un yeni sevgilisine benzerliği hakkında ne dedi?Birleşmiş Milletler: Kapalı Maraş'taki gelişmeleri endişeyle izliyoruzMilyonlarca borçluya müjde! Vergi ve prim borcu yapılandırması Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiTürkiye U21 - Kosova U21 maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?Özcan Deniz eski eşi Feyza Aktan'dan şikayetçi oldu: Evimi gasp etti!17 Kasım İSKİ su kesintisi | İstanbul su kesintisi son dakikaAltın fiyatlarındaki düşüş sürüyor! İşte 17 Kasım Salı altın fiyatları...Resmi Gazete bugün haberleri | Resmi Gazete 17 Kasım 202017 Kasım ŞOK Kataloğu 2020 | Evin ihtiyaçları
İstanbul6 °C
  1. HABERLER
  2. HAYAT VE YAŞAM
  3. Resmi Gazete bugün haberleri | Resmi Gazete 17 Kasım 2020

Resmi Gazete bugün haberleri | Resmi Gazete 17 Kasım 2020

17 Kasım 2020 tarihli ve 31307 sayılı resmi gazete internet sitesinde yayımlandı. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kararlar, yönetmelikler ve tebliğlere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Resmi Gazete bugün haberleri | Resmi Gazete 17 Kasım 2020

Türkiye'nin 7 Ekim 1920 günü kurulan ve 7 Şubat 1921 tarihinden itibaren çıkmaya başlayan resmi gazetenin amacı, meclis ve cumhurbaşkanı tarafından çıkarılan yasa, kararname, yönetmelik, genelge gibi kararları yayınlamaktır. İşte 17 Kasım 2020 tarihli ve 31307 sayılı resmi gazetenin detayları...

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUN

7256 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

–– Türk Askeri Tarih Komisyonu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Türk Silahlı Kuvvetleri Subay Sınıflandırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Arıcılık Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞ

–– Perakende Satış Tarifesinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ

Resmi Gazete bugün haberleri | Resmi Gazete 17 Kasım 2020

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 24/9/2020 Tarihli ve E: 2020/27, K: 2020/52 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 1/10/2020 Tarihli ve E: 2020/21, K: 2020/53 Sayılı Kararı

YARGITAY KARARLARI

–– Yargıtay 9. ve 11. Hukuk Dairelerine Ait Kararlar

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Resmi Gazete bugün haberleri | Resmi Gazete 17 Kasım 2020

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT