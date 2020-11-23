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Resmi Gazete bugün haberleri | Resmi Gazete 23 Kasım 2020

23 Kasım 2020 tarihli ve 31313 sayılı Resmi Gazete internet sitesinde yayımlandı. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kararlar, yönetmelikler ve tebliğlere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Resmi Gazete bugün haberleri | Resmi Gazete 23 Kasım 2020

23 Kasım 2020 tarihli ve 31313 sayılı Resmi Gazete yayımlandı. Peki Resmi Gazete'de bugün (23.11.2020) hangi kararlar var? İşte detaylar...

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Akdeniz Üniversitesi Sosyal Politika ve Göç Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi İhale Yönetmeliği

–– İstanbul Ticaret Üniversitesi İtibar ve Derecelendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

–– İstanbul Ticaret Üniversitesi Uluslararası Kreatif Ekonomi, Kültür Endüstrileri ve Kreatif Şehirler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

–– Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Resmi Gazete bugün haberleri | Resmi Gazete 23 Kasım 2020

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


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