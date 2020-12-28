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Resmi Gazete bugün haberleri | Resmi Gazete 28 Aralık 2020

28 Aralık 2020 tarihli ve 31348 sayılı Resmi Gazete yayımlandı. Amacı, meclis ve cumhurbaşkanı tarafından çıkarılan yasa, kararname, yönetmelik, genelge gibi kararları yayımlamak olan Resmi Gazete'inin bugünkü sayısına haberimizden ulaşabilirsiniz...

Resmi Gazete bugün haberleri | Resmi Gazete 28 Aralık 2020

Türkiye'nin 7 Ekim 1920 günü kurulan ve 7 Şubat 1921 tarihinden itibaren çıkmaya başlayan Resmi Gazete her gün mükerrer olarak yayımlanıyor. İşte 28 Aralık 2020 tarihli Resmi Gazete kararları...

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
–– Batman Üniversitesi Siber Güvenlik Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
–– Toros Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Toros Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

YARGI BÖLÜMÜ

YARGITAY KARARI
–– Yargıtay 11. Hukuk Dairesine Ait Karar

İLÂN BÖLÜMÜ
– Resmî Gazete İlan Ücret Tarifesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tarife
a - Yargı İlânı
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

28 ARALIK 2020 TARİHLİ RESMİ GAZETE DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


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