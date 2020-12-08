Resmi Gazete bugün haberleri | Resmi Gazete 8 Aralık 2020

Günlük olarak yayımlanan Resmi Gazete'nin 8 Aralık 2020 tarihli sayısı internet sitesinde erişime açıldı. Vatandaşlar tarafından her gün sıkça araştırılan Resmi Gazete'nin bugünkü sayısına ilişkin detaylar haberimizde...

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Ankara Medipol Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

KURUL KARARLARI

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 03/12/2020 Tarihli ve 9745 Sayılı Kararı

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 03/12/2020 Tarihli ve 9754 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

–– Anayasa Mahkemesinin 9/9/2020 Tarihli ve 2016/10891 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânı

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

8 ARALIK 2020 RESMİ GAZETE DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ