Resmi Gazete bugün haberleri | Resmi Gazete 8 Aralık 2020
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kararlar, yönetmelikler ve tebliğlere haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte 8 Aralık 2020 tarihli ve 31328 sayılı Resmi Gazete...
Günlük olarak yayımlanan Resmi Gazete'nin 8 Aralık 2020 tarihli sayısı internet sitesinde erişime açıldı. Vatandaşlar tarafından her gün sıkça araştırılan Resmi Gazete'nin bugünkü sayısına ilişkin detaylar haberimizde...
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
–– Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Ankara Medipol Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
KURUL KARARLARI
–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 03/12/2020 Tarihli ve 9745 Sayılı Kararı
–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 03/12/2020 Tarihli ve 9754 Sayılı Kararı
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
–– Anayasa Mahkemesinin 9/9/2020 Tarihli ve 2016/10891 Başvuru Numaralı Kararı
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânı
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri