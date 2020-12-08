Yan etkisi var diye ilaç kullanmazsanız süreç uzar, hastalık ağırlaşır ve bulaş riski artar!Göztepe - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?Müge Anlı bugün CANLI İZLE linki 8 Aralık Salı | ATV CANLI İZLE YOUTUBEDoğum anını paylaşan Ayşecan Tatari'ye gelen eleştirilere, eşi Edip Tepeli'den sert tepki!Ünlü isimlere büyük şok! Dolandırıldılar... Hakan Şükür detayı bomba!Son dakika | Hazine ve Maliye Bakanı Elvan'dan yatırımcılara çağrı: Ekonomi ve hukuk alanında seferberlik başlattık8 Aralık BİM kataloğu | BİM bu hafta katalogAhmet Çakar'ın, Hande Sümertaş'a tehditkar ve çirkin ifadeleri tepki topladı!Lerzan Mutlu kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Sevgilisi kim? Hangi kanalda program yapıyor? Lerzan Mutlu InstagramElektrik kesintisi 8 Aralık Salı 2020 AYEDAŞ
İstanbul12 °C
  1. HABERLER
  2. HAYAT VE YAŞAM
  3. Resmi Gazete bugün haberleri | Resmi Gazete 8 Aralık 2020

Resmi Gazete bugün haberleri | Resmi Gazete 8 Aralık 2020

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kararlar, yönetmelikler ve tebliğlere haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte 8 Aralık 2020 tarihli ve 31328 sayılı Resmi Gazete...

Resmi Gazete bugün haberleri | Resmi Gazete 8 Aralık 2020

Günlük olarak yayımlanan Resmi Gazete'nin 8 Aralık 2020 tarihli sayısı internet sitesinde erişime açıldı. Vatandaşlar tarafından her gün sıkça araştırılan Resmi Gazete'nin bugünkü sayısına ilişkin detaylar haberimizde...

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
–– Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Ankara Medipol Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

KURUL KARARLARI
–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 03/12/2020 Tarihli ve 9745 Sayılı Kararı
–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 03/12/2020 Tarihli ve 9754 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
–– Anayasa Mahkemesinin 9/9/2020 Tarihli ve 2016/10891 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânı
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

8 ARALIK 2020 RESMİ GAZETE DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

GÜNÜN EN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI

HABERE YORUM KAT