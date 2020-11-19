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Resmi Gazete bugün | Resmi Gazete 19 Kasım 2020

19 Kasım 2020 Perşembe günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan karaların detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Resmi Gazete bugün | Resmi Gazete 19 Kasım 2020

Önemli kararların ve ilanların yer aldığı Resmi Gazete'nin 19 Kasım günkü yayımı yoğun ilgi görüyor. İşte, 19 Kasım 2020 31292 sayılı Resmi Gazete...

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU KARARI

–– Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunun 18/11/2020 Tarihli ve 546 Sayılı Kararı

YÖNETMELİK

–– Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Satış, Devir, İntikal, Kiraya Verme, Trampa, Sınırlı Ayni Hak Tesisi ve Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İhale Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş) (Seri No: 3)’nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (Serbest Dolaşıma Giriş) (Seri No: 17)

–– Dağıtım Tarifesinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ

–– Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerince Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ

–– Katılım Bankalarınca Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ

–– Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ

Resmi Gazete bugün | Resmi Gazete 19 Kasım 2020

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 24/9/2020 Tarihli ve E: 2018/111, K: 2020/47 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 14/10/2020 Tarihli ve 2017/29874 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 14/10/2020 Tarihli ve 2017/39786 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Resmi Gazete bugün | Resmi Gazete 19 Kasım 2020

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


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