Resmi Gazete'de bugün | Resmi Gazete 20 Kasım 2020

Meclis ve cumhurbaşkanı tarafından çıkarılan yasa, kararname, yönetmelik, genelge gibi kararların yayımlandığı Resmi Gazete'nin yeni sayısı çıktı. İşte 20 Kasım 2020 Tarihli ve 31310 Sayılı Resmi Gazete...

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Takograf Cihazları Muayene ve Damgalama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

– Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Isparta Nöro Bilim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– TS EN ISO 2398 Kauçuk Hortumlar, Tekstil Takviyeli, Basınçlı Hava Hortumları – Özellikler Standardı ile İlgili Tebliğ (No: SGM – 2020/9)

KURUL KARARLARI

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 19/11/2020 Tarihli ve 9704, 9707 ve 9708 Sayılı Kararları

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

–– Anayasa Mahkemesinin 14/10/2020 Tarihli ve 2018/9678 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri