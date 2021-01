Resmi Gazete bugün | Resmi Gazete 26 Ocak 2021

26 Ocak 2021 tarihli ve 31376 sayılı Resmi Gazete yayımlandı. Vatandaşlar, Cumhurbaşkanı imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'nin bugünkü sayısını araştırıyor. Peki bugün Resmi Gazete'de neler var?

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2007/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

–– İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008/8)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

–– Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

–– Kamu İhale Tebliği (No: 2021/1)

KARAR

–– 43 Mülki İdare Amirinin, Birinci Sınıf Mülki İdare Amirliğine Yükseltilmesi Hakkında Karar

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

–– Anayasa Mahkemesinin 15/12/2020 Tarihli ve 2018/19018 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

