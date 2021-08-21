Resmi gazete duyurdu! Boğaziçi ve Marmara rektörlüğüne yeni atama kararları!

Prof. Dr. Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanması sonucu Boğaziçi akademisyenleri ve öğrencileri, Bulu'nun istifa etmesi için protesto ve eylemlere başlamıştı. Yaklaşık 8 aydır süren bu süreç sonucu rektör istifa etmiş, yerine vekaleten Prof. Dr. Mehmet Naci İnci atanmıştı. Bulu'nun görevden alınmasına rağmen söz konusu üniversitede karşıt eylemlere halen daha devam ediliyor.

Prof. Dr. Erol Özvar’ın Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı’na seçilmesinin sonrası boş kalan Marmara Üniversitesi Rektörlüğü görevine ise Prof. Dr. Mustafa Kurt atandı.

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİNİN YENİ REKTÖRÜ MEHMET NACİ İNCİ OLDU!

Eylemler devam ederken Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle yeni bir haber geldi. Üniversitenin yönetimine vekaleten getirilen Mehmet Naci İnci, rektör olarak atandı. Kararname Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararda; "Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Mehmet Naci İNCİ atanmıştır" ifadelerine yer verildi.

MARMARA ÜNİVERSİTESİNİN YENİ REKTÖRÜ MUSTAFA KURT OLDU!

Prof. Dr. Erol Özvar’ın Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı’na seçilmesinden sonra boş kalan rektör koltuğuna Prof. Dr. Mustafa Kurt atandı. Marmara Üniversitesi Rektörlüğü görevine ise Prof. Dr. Mustafa Kurt atandı.

Resmi Gazete’de yayımlanan kararda, “Marmara Üniversitesi Rektörlüğüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13’üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2’nci, 3’üncü ve 7’nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Mustafa Kurt atanmıştır” ifadeleri yer aldı.