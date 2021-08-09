Resmi Gazete duyurdu! Polis Meslek Yüksekokullarına binlerce öğrenci alınıyor!

2021-2022 Eğitim Öğretim döneminde Polis Meslek Yüksekokulları'nda eğitim almak isteyen adayların heyecanla beklediği PMYO Giriş sınavının tarihleri açıklandı. Öte yandan Polis Akademisi Başkanlığı, sınava başvurmak isteyen adaylar için Polis Meslek Yüksekokulları Aday Başvuru ve Seçme ve Değerlendirme Sınavı Kılavuzu'nu da yayımladı.Polis Akademisi Başkanlığının Resmi Gazete'de yer alan ilanına göre adaylar, 13-27 Ağustos'ta Polis Akademisi Başkanlığı'nın resmi internet adresine e-devlet şifresi ile girerek başvuru yapabilecek.

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Sınavlarda başarılılığa uygun olup Polis Meslek Yüksekokullarında eğitim-öğretim görecek ve eğitim sonunda istenen başarıya sahip olacak adayların, polis memuru olarak atamaları yapılacak.

Alıma ilişkin sınav takvimi Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinde ilan edilecek.