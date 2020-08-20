Resmi Gazete yayımlandı! İşte 20 Ağustos 2020 tarihli kararlar
Günlük yayımlanan Resmi Gazete'nin 20.08.2020 tarihli sayısı çıktı. Bugün yayımlanan anayasa mahkemesi kararlarında, Anayasa Mahkemesinin 12/6/2020 Tarihli ve E: 2019/105, K: 2020/30 sayılı kararı var. Detaylar haberimizde...
7 Ekim 1920'de kurulan ve 7 Şubat 1921'den itibaren günlük çıkmaya başlayan Resmî Gazete'nin amacı hükûmet, meclis ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından çıkan kararname, yasa, yönetmelik, genelge gibi kararları yayımlamaktır. Peki Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 20 Ağustos 2020 Tarihli kararlar...
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliği DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ
Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ
Ankara Üniversitesi Sivil Toplum ve Kalkınma Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ
TEBLİĞLER
Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ
Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
Anayasa Mahkemesinin 12/6/2020 Tarihli ve E: 2019/105, K: 2020/30 Sayılı Kararı DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ
Anayasa Mahkemesinin 2/6/2020 Tarihli ve 2016/762 Başvuru Numaralı Kararı DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ
c - Çeşitli İlânlar DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ
T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ