Resmi Gazete yayımlandı! İşte 20 Ağustos 2020 tarihli kararlar

7 Ekim 1920'de kurulan ve 7 Şubat 1921'den itibaren günlük çıkmaya başlayan Resmî Gazete'nin amacı hükûmet, meclis ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından çıkan kararname, yasa, yönetmelik, genelge gibi kararları yayımlamaktır. Peki Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 20 Ağustos 2020 Tarihli kararlar...

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliği DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Ankara Üniversitesi Sivil Toplum ve Kalkınma Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

TEBLİĞLER

Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

Anayasa Mahkemesinin 12/6/2020 Tarihli ve E: 2019/105, K: 2020/30 Sayılı Kararı DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Anayasa Mahkemesinin 2/6/2020 Tarihli ve 2016/762 Başvuru Numaralı Kararı DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

c - Çeşitli İlânlar DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ