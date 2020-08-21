Hıncal Uluç'tan Defne Joy Foster itiraf: "Pişmanım"Yayıncı kuruluş duyurdu: Fenerbahçe, Enner Valencia ile anlaştı!Ticaret Bakanı Pekcan duyurdu! O araçların yurtta kalma süresi uzadıHakkari'de onlarca hayvan ahırda havasızlıktan telef olduHıncal Uluç'tan itiraf: Pişmanım!Balıkesir'in neyi meşhur? Balıkesir'de gezilecek yerlerMadonna'nın kızı Lourdes Leon yeniden kıllarıyla gündem olduResmi Gazete yayımlandı! Kariye Camisi ibadete açılıyorKPSS ön lisans başvuru yap! KPSS ön lisans başvuru ekranı ÖSYMİstanbul Gaziosmanpaşa'da hastanenin tavanı çöktü
İstanbul25 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Resmi Gazete yayımlandı! Kariye Camisi ibadete açılıyor

Resmi Gazete yayımlandı! Kariye Camisi ibadete açılıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazetede yayımlanan karara göre İstanbul'un Fatih ilçesinde müze statüsünde bulunan Kariye Camisinin, Diyanet İşleri Bakanlığında devredilerek cami olarak ibadete açılmasına karar verildi.

Resmi Gazete yayımlandı! Kariye Camisi ibadete açılıyor

Resmi Gazetenin 21 Ağustos tarihli sayısında önemli karar yayımlandı. Buna göre İstanbul'un Fatih ilçesinde bulunan, müze ve müze deposu olarak kullanılan Kariye Camisinin ibadete açılması için önemli bir adım atıldı. Bu kapsamda  Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla, 29 Ağustos 1945 tarihli ve 3/3054 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Fatih ilçesindeki Kariye Camisi'nin müze ve müze deposu olarak kullanılmak üzere Milli Eğitim Bakanlığına tahsis edilmesine ilişkin kısmi, Danıştay Onuncu Dairesinin 11 Kasım 2019 tarihli kararıyla iptal edildiğinden, Kariye Camisi yönetiminin 22 Haziran 1965 tarihli ve 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 35'inci maddesi gereğince Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek ibadete açılmasına karar verildi.

21 Ağustos 2020 tarihli Resmi Gazete yayımlandı| Kariye Camisi ibadete açıldı21 Ağustos 2020 tarihli Resmi Gazete yayımlandı| Kariye Camisi ibadete açıldı

Resmi Gazete yayımlandı! Kariye Camisi ibadete açılıyorResmi Gazete yayımlandı! Kariye Camisi ibadete açılıyor

Bölge Gündem
Editör Ekibi


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT