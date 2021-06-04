Resmi Gazete'de bugün (04.06.2021) |4 Haziran Cuma Resmi Gazete kararları Cumhurbaşkanlığı onayıyla günlük olarak yayımlanan Resmi Gazete'nin 4 Haziran 2021 tarihli ve 31490 sayılı kararları yürürlüğe girdi. Biz de haberimizde, Resmi Gazete'de bugün yer alan yönetmelik, ilan ve atama kararlarını derledik.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla, günlük olarak yayımlanan Resmi Gazete'nin 4 Haziran 2021 Cuma tarihli 31490. sayısı yürürlüğe girdi. İşte gazetede yer alan kararlar... YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ CUMHURBAŞKANI KARARLARI Orman Genel Müdürlüğünün Taşra Teşkilatında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4071) Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi ve Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlıklarının Görev Sürelerinin 8/6/2026 Tarihine Kadar Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4072) YÖNETMELİKLER Sosyal Güvenlik Kurumları Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası Alternatif Geri Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

Nöromusküler Hastalıklar Birimi Hakkında Yönetmelik

Sır Niteliğindeki Bilgilerin Paylaşılması Hakkında Yönetmelik TEBLİĞ İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 2021/5) KURUL KARARI Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 03/06/2021 Tarihli ve 10247 Sayılı Kararı İLÂN BÖLÜMÜ a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

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