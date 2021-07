Resmi Gazete'de bugün (10.07.2021) | 10 Temmuz 2021 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete'nin 10 Temmuz 2021 tarihli kararları yayımlandı. Cumhurbaşkanı tarafından çıkarılan yasa, kararname, yönetmelik, genelge gibi kararları içeren Resmi Gazete'nin detayları haberimizde...

YASAMA BÖLÜMÜ

TBMM KARARLARI

1296 Adalet Komisyonunun Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatili ve Aravermesi Sırasında Çalışabilmesine İlişkin Karar

1297 Çevre Komisyonunun Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatili ve Aravermesi Sırasında Çalışabilmesine İlişkin Karar

1298 Dijital Mecralar Komisyonunun Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatili ve Aravermesi Sırasında Çalışabilmesine İlişkin Karar

1299 İçişleri Komisyonunun Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatili ve Aravermesi Sırasında Çalışabilmesine İlişkin Karar

1300 Plan ve Bütçe Komisyonunun Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatili ve Aravermesi Sırasında Çalışabilmesine İlişkin Karar

1301 Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonunun Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatili ve Aravermesi Sırasında Çalışabilmesine İlişkin Karar

1302 Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunun Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatili ve Aravermesi Sırasında Çalışabilmesine İlişkin Karar

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– Adana İli Sınırları İçerisinde Tesis Edilecek Olan “Gümürdülü DM-Tumlu Enerji Nakil Hattı”nın Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4246)

–– Duvar Kâğıdı ve Benzeri Duvar Kaplamaları İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 4247)

–– Ankara İli Sınırları İçerisinde Tesis Edilecek Olan “Topaklı Yeni KÖK-İkizce KÖK Enerji Nakil Hattı”nın Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4248)

–– Hatay İli Sınırları İçerisinde Tesis Edilecek Olan “Defne DM-Yayladağı DM Enerji Nakil Hattı”nın Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4249)

–– Karabük İli Sınırları İçerisinde Tesis Edilecek Olan “Eflani DM-Yeni Günlüce KÖK-Ovakutluören Enerji Nakil Hattı”nın Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4250)

–– 154 kV (Gaziray-Gaziantep 4) Brş.N.-Taşlıca TM Doğu Enerji İletim Hattı Projesi ile 154 kV (Gaziray-Gaziantep 4) Brş.N.-Taşlıca TM Batı Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4251)

–– Çankırı ve Karabük İlleri Sınırları İçerisinde Tesis Edilecek Olan “Taşanlar KÖK-Ovacık DM Enerji Nakil Hattı”nın Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4252)

–– Kayseri İli, Kocasinan İlçesi, Oruçreis Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Alanın Riskli Alan İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4253)

–– Çukurova Bölgesel Havalimanı Karayolu ve Raylı Sistem Bağlantısı İl Yolu Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Karayolları Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4254)

–– Sınır ve Koordinatları Gösterilen Alanın Muallimköy Teknoloji Geliştirme Bölgesi İzmir Teknoloji Üssü Ek Alanı Olarak Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4255)

–– Bulundukları Yer İle Ada ve Parsel Numaraları Gösterilen Taşınmazların, 24/1/2020 Tarihinde Meydana Gelen Elazığ İli, Sivrice İlçesi Merkezli ve 14/6/2020 Tarihinde Meydana Gelen Bingöl İli, Karlıova İlçesi Merkezli Deprem Afetleri Nedeniyle Hak Sahibi Kabul Edilen Afetzedelerin Kalıcı Barınma İhtiyacının Karşılanması Amacıyla Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4256)

–– Gaziantep İli Sınırları İçerisinde Tesis Edilecek Olan “Karadibek KÖK-Belören Çıkışı Enerji Nakil Hattı”nın Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4257)

–– Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile İlgili Kararlar (Karar Sayısı: 4258, 4259, 4260, 4261, 4262, 4263, 4264, 4265, 4266, 4267, 4268)

ATAMA KARARLARI

–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2021/309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339)

YÖNETMELİK

–– Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Çerçeve Yönetmelik (Karar Sayısı: 4269)

TEBLİĞLER

–– İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2021/4)

–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/32)

–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/33)

–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/35)

–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/38)

–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/39)

–– Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/3)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/36)

–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2016/6)'de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

YARGI BÖLÜMÜ

YARGITAY KARARLARI

–– Yargıtay İçtihadı Birleştirme Hukuk Genel Kurulunun 16/04/2021 Tarihli ve E: 2020/3, K: 2021/1 Sayılı Kararı

–– Yargıtay 5. ve 16. Hukuk Dairelerine Ait Kararlar

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri