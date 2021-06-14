Resmi Gazete'de bugün (14.06.2021) | 14 Haziran 2021 Resmi Gazete kararları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'nin 14 Haziran 2021 tarihli ve 31511 sayılı kararları, vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte detaylar...

RESMİ GAZETE'DE BUGÜN (14.06.2021) | 14 HAZİRAN 2021 RESMİ GAZETE KARARLARI

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

–– Aksaray Üniversitesi Aksaray Malaklı Köpeği Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

–– Beykent Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Dokuz Eylül Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Gümüşhane Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– İstanbul Atlas Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

–– İstanbul Üniversitesi İlaç Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– İzmir Demokrasi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

–– Necmettin Erbakan Üniversitesi Klinik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Necmettin Erbakan Üniversitesi Rejeneratif Tıp Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

–– Yalova Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

–– Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

TEBLİĞLER

–– 7326 Sayılı Kanunun 10 uncu Maddesinin Altıncı Fıkrasına (Araç Muayenelerine) Dair Tebliğ (Seri No:1)

–– Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7326 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 1)

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri