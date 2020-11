Resmi Gazete'de bugün | 14 Kasım Resmi Gazete

14 Kasım 2020 tarihli yönetmelik ve kararların bulunduğu resmi gazete yayımlandı. Vatandaşlar tarafından çokça bakılan Resmi Gazete'nin 31304 sayılı bugünkü bilgilerine biz de haberimizde yer verdik.

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Ölçü ve Ölçü Aletleri Damga Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Elektrik Piyasasında Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Belgesi Yönetmeliği

–– Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun Kapsamında Denetimi Yürütülen Yapılara Ait Taze Betondan Numune Alınması, Deneylerinin Yapılması, Raporlanması Süreçlerinin İzlenmesi ve Denetlenmesine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

–– Kırsal Kalkınma Destekleri 13. Etap Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2019/30)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2020/26)

–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2020/23)

KURUL KARARLARI

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 12/11/2020 Tarihli ve 9686, 9687, 9690 ve 9698 Sayılı Kararları

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri