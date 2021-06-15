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Resmi Gazete'de bugün (15.06.2021) | 15 Haziran 2021 Resmi Gazete kararları

Cumhurbaşkanlığı onayı ile günlük olarak yayımlanarak yargı, yönetmelik, atama ve ilan kararları kamuoyuna sunan Resmi Gazete'nin 15 Haziran tarihli 31512. sayısında yer alan kararlar, vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Detaylar haberimizde...

Resmi Gazete'de bugün (15.06.2021) | 15 Haziran 2021 Resmi Gazete kararları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile günlük olarak yayımlanan ve hükümetin aldığı kararları kamuoyu ile paylaşan Resmi Gazete'nin 15 Haziran 2021 tarihine ait, 31512 sayılı atama, yönetmelik, yargı ve ilan kararları...

RESMİ GAZETE'DE BUGÜN (15.06.2021) | 15 HAZİRAN 2021 RESMİ GAZETE KARARLARI

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Anadolu Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Artvin Çoruh Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Oksidentalizm Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 31/3/2021 Tarihli ve E: 2020/8, K: 2021/25 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 31/3/2021 Tarihli ve E: 2020/35, K: 2021/26 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Resmi Gazete'de bugün (15.06.2021) | 15 Haziran 2021 Resmi Gazete kararları için TIKLAYIN

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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