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Resmi Gazete'de bugün (18.06.2021) | 18 Haziran 2021 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete'nin 18 Haziran 2021 tarihli ve 31515 sayılı kararları, kamuoyuna duyuruldu. Cumhurbaşkanlığı onayıyla, günlük olarak yayımlanan Resmi Gazete'de yer alan kararlar haberimizde...

Resmi Gazete'de bugün (18.06.2021) | 18 Haziran 2021 Resmi Gazete kararları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla, günlük olarak yayımlanarak kamuoyunu yönetmelik, yürütme, yargı, ilan ve atama kararları hakkında bilgilendiren Resmi Gazete'nin 18 Haziran 2021 tarihli 31515. sayısı haberimizde...

RESMİ GAZETE'DE BUGÜN (18.06.2021) | 18 HAZİRAN 2021 RESMİ GAZETE KARARLARI

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU KARARLARI

–– Hâkimler ve Savcılar Kuruluna Ait Kararlar

YÖNETMELİKLER

–– Engelli Bireylere Yönelik Özel Bakım Merkezleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Gerçek Kişiler ve Özel Hukuk Tüzel Kişileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Açılacak Aile Danışma Merkezleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Özel Huzurevleri ile Huzurevi Yaşlı Bakım Merkezleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Yaşlı Hizmet Merkezlerinde Sunulacak Gündüzlü Bakım ile Evde Bakım Hizmetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Kültür ve Turizm Bakanlığı Stajyer Kontrolörlük Giriş ve Kontrolör Yeterlik Sınavları ile Atama, Yetiştirilme ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Pamukkale Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

–– Anayasa Mahkemesinin 24/3/2021 Tarihli ve 2018/24477 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Resmi Gazete'de bugün (18.06.2021) | 18 Haziran 2021 Resmi Gazete kararları için TIKLAYIN

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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