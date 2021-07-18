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Resmi Gazete'de bugün (18.07.2021) | 18 Temmuz 2021 Resmi Gazete kararları

Düzenli olarak yayımlanan Resmi Gazete'de yer alan kararlar vatandaşlar tarafından merak edilenlerin başında yer alıyor. Resmi Gazete'nin 18 Temmuz 2021 tarihli kararları, araştırılmaya başladı. Cumhurbaşkanlığı onayı ile günlük olarak yayımlanan Resmi Gazete'nin bugünkü kararları haberimizde...

Resmi Gazete'de bugün (18.07.2021) | 18 Temmuz 2021 Resmi Gazete kararları

Her gün yayımlanan Resmi Gazete'nin 18 Temmuz 2021 tarihli kararları belli oldu. Cumhurbaşkanı tarafından çıkarılan yasa, kararname, yönetmelik, genelge gibi kararları içeren Resmi Gazete'nin detayları haberimizde...

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– İstanbul Gelişim Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ

–– Yapı İşleri İnşaat, Makine ve Elektrik Tesisatı Genel Teknik Şartnamelerine Dair Tebliğ (Tebliğ No: YFK-2007/1)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

18 Temmuz 2021 Resmi Gazete kararları

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