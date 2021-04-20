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Resmi Gazete'de bugün (20.04.2021) | Resmi Gazete kararları, ilanlar

Resmi Gazete'nin 20 Nisan 2021 Salı tarihli 31460. sayısı yayımlandı. Cumhurbaşkanı onayıyla yayımlanan Resmi Gazete'de ilanlar, yargı ve yönetmelik kararları yer alıyor. İşte Resmi Gazete'de bugün (20.04.2021) | Resmi Gazete kararları, ilanlar...

Resmi Gazete'de bugün (20.04.2021) | Resmi Gazete kararları, ilanlar

Resmi Gazete'nin bugün (20 Nisan Çarşamba) yayımlnan 31460. sayısında yer alan kararlar, vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Cumhurbaşkanı kararlarının yanı sıra atama ve ilanların da yer aldığı Resmi Gazete'nin 20.04.2021 tarihli 31460. sayısını bşz de haberimizde derledik. İşte detaylar... 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– KOSGEB Tarafından Verilecek Hizmetler ve Desteklerden Yararlanacak Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelere İlişkin Sektörel ve Bölgesel Önceliklerin Belirlenmesi Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3836)
–– İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 3837)
–– İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3838)
–– Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3839

YÖNETMELİKLER

–– İnternet Alan Adları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Selçuk Üniversitesi İmalat Sistemleri Otomasyonu ve Bilgisayar Destekli Tasarım, Üretim, Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınması Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 4)
–– Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ
–– Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2011/53)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/32)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

–– Anayasa Mahkemesinin 25/2/2021 Tarihli ve 2018/31550 Başvuru Numaralı Kararı

YARGITAY KARARI

–– Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulunun 20/11/2020 Tarihli ve E: 2019/2, K: 2020/3 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

20.04.2021 tarihli ve 31460 sayılı Resmi Gazete için tıklayın

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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