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Resmi Gazete'de bugün (21.06.2021) | 21 Haziran 2021 Resmi Gazete kararları

Cumhurbaşkanlığının onayı ile yayımlanarak vatandaşları yargı, yönetmelik, ilan ve atama kararları hakkında bilgilendiren Resmi Gazete'nin 21 Haziran 2021 tarihli 31518. sayısı haberimizde...

Resmi Gazete'de bugün (21.06.2021) | 21 Haziran 2021 Resmi Gazete kararları

Günlük olarak sunulan ve Cumhurbaşkanlığı onaylı kararları kamuoyuna duyuran Resmi Gazete'nin 21.06.2021 tarihli 21518. kararları yayımlandı. İşte detaylar...

RESMİ GAZETE'DE BUGÜN (21.06.2021) | 21 HAZİRAN 2021 RESMİ GAZETE KARARLARI

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Göller Yöresi Arkeoloji Araştırma Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Kozmetik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Tarım, Hayvancılık ve Gıda Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Nişantaşı Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kişiselleştirilmiş Tıp ve İmmünoterapi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Özel Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞLER

–– 7326 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğ
–– 2021 Yılı Mayıs Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi
–– 2021 Yılı Mayıs Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi
–– Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Resmi Gazete'de bugün (21.06.2021) | 21 Haziran 2021 Resmi Gazete kararları için TIKLAYIN

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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